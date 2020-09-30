Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
“На час проведення дорожньо-ремонтних робіт просимо водіїв утриматися від перетину державного кордону в пункті пропуску “Паланка-Маяки-Удобне” та обрати інші маршрути руху”, – йдеться у повідомленні.
Обмеження триватиме до 30 жовтня.
- Раніше повідомлялося, що на кордоні України з Білоруссю знову відкрили пункт пропуску “Нові Яриловичі” (Чернігівська область). Раніше його тимчасово закрили на тлі спроб паломників-хасидів потрапити в Україну.