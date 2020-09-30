Влада Молдови тимчасово обмежила рух транспорту в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Це пов'язано з ремонтними роботами траси "Одеса-Кишинів".

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

“На час проведення дорожньо-ремонтних робіт просимо водіїв утриматися від перетину державного кордону в пункті пропуску “Паланка-Маяки-Удобне” та обрати інші маршрути руху”, – йдеться у повідомленні.

Обмеження триватиме до 30 жовтня.