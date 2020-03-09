Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.

За словами прем’єр-міністра Йона Кіку, на борт літаків, що летять в Кишинів з країн, в яких є випадки зараження коронавірусом, пускатимуть лише громадян Молдови.

“Із завтрашнього дня ми теж маємо намір ввести обмежувальні заходи. У зонах ризику ми будемо пускати на борт лише громадян Молдови. Ми не можемо повністю заборонити польоти з цих країни. Якщо зробимо це, люди все одно будуть приїжджати на мікроавтобусах в ще гіршому стані”, — зазначив Кику.

Скільки часу діятиме обмеження наразі невідомо.

“Це наші люди, і ми зобов’язані пустити їх додому. Тобто зараз ми не припинимо польоти. Скільки триватиме цей етап, складно сказати. Думаю, проблема не вирішиться швидко”, — додай прем’єр.