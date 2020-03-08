Про це поінформували в Міністерстві охорони здоров’я, праці та соціального захисту країни.

Захворіла 48-річна жінка, яка прилетіла з Італії рейсом W6 3796 Мілан-Кишинів. Її відразу ж госпіталізували. Пацієнтка також страждає від низки хронічних захворювань (діабету, надлишкової маси тіла і гіпертонії).

На момент госпіталізації у жінки спостерігалася підвищена температура, кашель і гостра дихальна недостатність. Лікарі оцінюють її стан як важкий.

Пасажирів, котрі летіли одним рейсом із жінкою, планують помістити на карантин.

Варто зазначити, що Молдова була останнім сусідом України, де досі не фіксували випадків зараження коронавірусом. Згідно з картою поширення вірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, в Румунії таких випадків дев’ять, в Білорусі – шість, в Росії – тринадцять, в Угорщині – чотири, в Польщі – п’ять, у Словаччині – один.

Наразі підтверджено понад 105 тисяч випадків зараження в усьому світі. Кількість жертв досягла 3558.