Німецькі вчені провели дослідження і прийшли до висновку, що молоді ворони можуть конкурувати в певних задачах не тільки з іншими птахами, але і з дорослими шимпанзе і орангутанами.

Про це пише Science Alert.

Дослідники з Інституту орнітології і еволюційної антропології Макса Планка в Німеччині вивчали кілька поколінь чотиримісячних пташенят за допомогою серії тестів, розроблених для приматів.

Птахам давали завдання на орієнтацію в просторі, кількісні тести і завдання, пов’язані з соціальною взаємодією.

Ця серія тестів не просто перевіряє розумові навички, пов’язані з просторовими відносинами, постійністю об’єктів, причинно-наслідковим зв’язком і використанням інструментів – вона стосується соціальних здібностей, спілкування і теорії розуму.

Вчені встановили, що до чотирьох місяців пташенята вже володіли соціальними та іншими когнітивними навичками, які очікуються від їхніх дорослих родичів віком не менше 16 місяців. При цьому, в такому віці у них ще не до кінця сформувався мозок.

Дослідники порівняли результати по птахам з даними, зібраними раніше по приматам, включаючи результати по шимпанзе (Pan troglodytes) і орангутанам (Pongo pygmaeus), а також папугам.

“Оскільки соціальне життя воронів та інших воронових засноване на конкуренції, всі аспекти їхніх когнітивних здібностей, ймовірно, були сформовані необхідністю перевершувати родичів”, – йдеться в звіті.

За словами вчених, ворони поступаються приматам лише в тестах на просторове мислення.