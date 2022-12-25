25 грудня православні, католики та греко-католики відзначають Різдво Христове. Свято є одним з найважливіших – у цей день святкується народження Ісуса Христа в місті Віфлеєм. #Букви зібрали привітання політиків, військових, волонтерів та громадських діячів.

Різдво вважається світлою порою народження надії – саме тому це свято відіграє особливо важливу роль у непрості часи.

Цього року, який виявився найскладнішим для нашої держави з часів незалежності, на українських вітальних листівках головними героями, окрім релігійних символів і постатей, стали українські Захисники.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній запевнив, що світло завжди перемагає темряву. Наголосивши, що Різдво Христове об’єднує людей у всьому світі у світлих прагненнях до миру.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль побажав, аби Різдво Христове принесло розраду та душевну рівновагу кожному українцю.

Ексголова Верховної ради Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков побажав кожному українцю кожному злагоди, миру і перемоги, наголосивши, що це обов’язково станеться, адже добро і світло – на нашому боці.

Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко у Святвечір разом з побратимами з 10-ї ОГШБр, яка воює на Донеччині, привітав українців із Різдвом Христовим. Відзначивши, що цього року Україна має унікальну можливість двічі зустрічати Різдво.

Україна рухається в Європу, і більшість українців приймають рішення зустрічати Святвечір 24-го. Православна церква України схвалила це рішення і дозволила зустрічати тоді, коли вважаєш за потрібне. У мене порада: обов’язково зустріньте 24-го. І обов’язково зберіться 6-го. Це унікально, що ми можемо мати два Різдва, – наголосив Порошенко.

Політик зазначив, що це Різдво особливе, бо народжується Христос і народжується українська нація, “на фронті, в бліндажах, в окопах”. Вона народжується в машинах волонтерів, які їздять на фронт, в очах дітей, які зараз переживають війну, і об’єднуюча сила українського народу творить дива і дивує світ. П’ятий президент переконаний, що Різдво – це віра у Бога, і віра в Україну, а також віра у те, що Україна відродиться.

Колишній голова Тернопільської ОДА Степан Барна, який зараз воює у “десятці”, говорить: “я закликаю усіх ставити ялинки, бо для цього ми тут стоїмо. Щоб Україна жила, щоб діти раділи кожному дню і хвилинам радості у Святий вечір і Різдво Христове”.

Помоліться за Україну, помоліться за українців, помоліться за нашу перемогу. І обов’язково помоліться за Збройні Сили України. Господь нас почує і дарує нам перемогу, – звернувся до українців Порошенко.

Побажала захисту нашим воїнам також голова партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко.

Зі світлим Різдвом Христовим! Хай буде тепло і світло у наших домівках, у наших серцях і душах. Хай береже Господь наших Захисників! Хай перемагає у світі Любов! Хай настане наша Перемога!, – йдеться у привітальному дописі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав партнерів та всіх, хто відзначає Різдво 25 грудня, з прийдешніми святами.

Генерал закликав під час святкової вечері помилитися за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. Зазначивши, що Господь саме там, поруч з ним, на боці світла і добра, правди та справедливості.

Мер столиці Віталій Кличко привітав християн західного обряду зі світлим святом Різдва Христового, святом, що зміцнює в серцях віру, надихає на добрі справи та милосердя.

Він зазначив, що у дні величного свята ми особливо вдячні нашим захисникам, які зараз далеко від своїх домівок і рідних.

Ми віримо в нашу армію, в наших героїчних воїнів, що наближають справедливу Перемогу. Віримо в свою країну і в свої сили. Я бажаю всім стійкості і добра. А воно завжди перемагає! І Різдвяна зірка сповіщає саме про це. Христос рождається! Славімо Його!

Командир відділення у 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша, поет Павло Вишебаба жартівливо привітав зі святом побратимів.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що сьогоднішній день та всі прийдешні зимові свята ми зустрічаємо в непростих обставинах.