Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення проєкт наказу про Зовнішнє незалежне оцінювання, у якому, зокрема, передбачається, що тестування з додаткових предметів може бути платним.

Про це йдеться на сайті відомства.

Таким чином, учасники ЗНО матимуть змогу пройти тестування з більшої кількості навчальних предметів, ніж встановлено МОН, але за власний рахунок.

У 2021 році абітурієнти сдаватимуть тест ЗНО із 5 предметів – до переліку обов’язкових додали математику.

Раніше обов’язкових предметів було 4 – можна було обирати між математикою та історією України.

Також зміниться процесс оцінювання державної підсумкової атестації. Результати ДПА випускників, які не планують вступати до вишів, визначатимуть без урахування рейтингового оцінювання.

“Проєкт акта покликаний зменшити витрати на організацію тестувань осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО та не потребують визначення результату ЗНО за рейтинговою шкалою 100‒200 балів”, – повідомили в МОН.

Зазначається, що огляду на комплексність питання про надання платних послуг бюджетними установами брати участь у платному ЗНО можна буде не раніше 2022 року.

Громадське обговорення триватиме до 21 грудня.