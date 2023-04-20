Про це повідомляє BBC.
За словами Ілона Маска, техногігант незаконно “тренувався”, використовуючи дані Twitter. Видання зазначило, що мільярдер так відреагував на план Microsoft видалити Twitter зі своєї корпоративної рекламної платформи.
“Час подавати до суду”, – написав він.
Раніше Microsoft заявила, що з 25 квітня її рекламна платформа “більше не буде підтримувати Twitter”, тобто демонетизує. У такий спосіб покупці реклами не зможуть отримати доступ до своїх акаунтів у Twitter через інструмент соціального управління Microsoft.
“Інші канали соціальних мереж, такі як Facebook, Instagram і LinkedIn, залишатимуться доступними”, – заявили в Microsoft.
Маск заявив, що “викрадення бази даних Twitter”, її демонетизація, а потім продаж даних іншим – не є виграшним рішенням.
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