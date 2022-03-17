Чиновники кажуть, що кількість загиблих російських військ зростає, моральний дух стає проблемою. За консервативними оцінками США, менше ніж за три тижні боїв було вбито понад 7 тисяч російських військових.

Про це пише американське видання The New York Times.

За 36 днів боїв на Іводзімі під час Другої світової війни було вбито майже 7000 морських піхотинців. Тепер, через 20 днів після того, як президент Росії Володимир Путін вторгся в Україну, за оцінками американської розвідки, його військові вже втратили більше солдатів.

Консервативна сторона оцінки: понад 7 000 загиблих російських військових – це більше, ніж кількість американських військових, які загинули протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

Американські чиновники кажуть, що ця приголомшлива кількість загиблих – і це лише за три тижні боїв – впливає на боєздатність російських підрозділів, включаючи солдатів у танкових з’єднаннях. Представники Пентагону кажуть, що 10-відсотковий рівень втрат, у тому числі загиблих і поранених, для окремого підрозділу робить його нездатним виконувати бойові завдання.

Оскільки зараз у війні в Україні беруть участь понад 150 000 російських військовослужбовців, російські втрати, включаючи приблизно від 14 000 до 21 000 поранених, близькі до цього рівня. Крім того, російські військові втратили в бою щонайменше трьох генералів, за даними українських, НАТО і російських офіційних осіб.

Представники Пентагону кажуть, що велика кількість загиблих на війні, яка зростає, може знищити бажання продовжувати боротьбу. Результат, за їхніми словами, був продемонстрований у звітах розвідки, які високопоставлені чиновники адміністрації Байдена читали щодня: в одній нещодавній доповіді було акцентовано на низькому моральному стані російських військ і описувалося, як солдати просто паркують свої транспортні засоби та йдуть у ліс.

Американські чиновники, які говорили на умовах анонімності, застерігають, що їх кількість загиблих російських військ неточна, зібрана шляхом аналізу ЗМІ, українських цифр (які, як правило, завищені – останні дані говорить 13 500 осіб), російських цифр (які, як правило, занижені, останні – 498), супутникових знімків та ретельного перегляду відеозображень російських танків і військ, які потрапляють під обстріл.

Американські військові та представники розвідки знають, наприклад, скільки військових зазвичай перебувають в танку, і можуть екстраполювати з цього кількість втрат, коли броньована машина вражена, скажімо, протитанковою ракетою Javelin.

Високий рівень жертв значною мірою пояснює, чому так хвалені сили Росії залишаються в глухому куті за межами Києва.

“Такі втрати впливають на моральний дух та згуртованість одиниць, тим більше, що ці солдати не розуміють, чому вони воюють”, — сказала Евелін Фаркас, високопосадовець Пентагону щодо питань Росії та України під час адміністрації Обами.

Але, додала вона, “це лише сухопутні війська”. Оскільки російські сухопутні війська перебувають у безладі, президент РФ Володимир Путін все частіше дивиться в небо, щоб атакувати українські міста, житлові будинки, лікарні і навіть школи. За словами чиновників, ці авіаційні бомбардування допомогли замаскувати погану роботу російських військових на землі. Цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що під час війни загинули близько 1300 українських військових.

Минулого тижня російські джерела новин повідомили, що Путін помістив двох своїх вищих співробітників розвідки під домашній арешт. За словами експерта російських спецслужб Андрія Солдатова, чиновників, які керують П’ятою службою головної розвідки Росії, ФСБ, допитували за погану розвідку перед вторгненням.

“Вони відповідали за надання політичної розвідки та розбудову мереж підтримки в Україні”, – сказав пан Солдатов в інтерв’ю. “Вони говорили Путіну те, що він хотів почути” про те, як буде розвиватися вторгнення.

Самі росіяни, можливо, чують лише те, що Путін хоче, щоб вони чули про його “операцію” в Україні, яку він відмовляється називати війною чи вторгненням. З самого початку він тримав залізний контроль над новинними виданнями в Росії; державні ЗМІ не повідомляють про більшість жертв і мінімізують руйнування.

Але деякі росіяни мають доступ до віртуальних приватних мереж (VPN) і можуть отримувати новини із Заходу.

“Я не вірю, що він може нескінченно відгороджувати росіян від істини”, — сказав Вільям Дж. Бернс, директор ЦРУ. “Особливо, коли реалії почали пробивати цю бульбашку – реалії повернення додому вбитих і поранених, реалії економічних наслідків для простих росіян, реалії жахливих сцен бомбардування лікарень і шкіл по сусідству в Україні, а також про жертви серед цивільного населення”.

Новини про загибель генералів чують спочатку від українців, потім підтверджують чиновники НАТО, одну смерть навіть визнав Путін у своїй промові. Вони були ідентифіковані як генерал-майор Андрій Колесніков, командувач Східного військового округу Росії, генерал-майор Віталій Герасимов, перший заступник командувача 41-ї загальновійськової армії та генерал-майор Андрій Суховецький, заступник командувача 41-ї загальновійськової армії.

Західні чиновники кажуть, що близько 20 російських генералів перебували в Україні в межах військових зусиль, і що вони, можливо, наблизилися до фронту, щоб підняти бойовий дух.

“Вже троє генералів — ця цифра шокує”, — сказав в інтерв’ю Майкл Макфол, колишній посол США в Росії.

У середу українські чиновники повідомили, що в боях загинув четвертий генерал, генерал-майор Олег Мітяєв, командир 150-ї мотострілецької дивізії.

Двоє американських військових заявили, що багато російських генералів розмовляють через незахищені телефони і радіо. Принаймні в одному випадку, за їхніми словами, українці перехопили дзвінок генерала, геолокували його та напали на його місцезнаходження, убивши його та його співробітників.

Якщо кількість загиблих російських військових продовжуватиме зростати, ті громадські організації, які звертали увагу на загибель і поранення військових під час радянського вторгнення в Афганістан, можуть знову стати популярнішими.

Але, як кажуть деякі військові спеціалісти та законодавці, російські втрати навряд чи змінять стратегію Путіна.

“Це приголомшливо, і росіяни навіть не пережили найгіршого, коли вони вступили в міські бої в містах”, – сказав представник Джейсон Кроу, демократ Колорадо і член комітетів з питань збройних сил і розвідки Палати представників. Інтерв’ю.

“Я не думаю, що це вплине на розрахунки Путіна”, – сказав пан Кроу. “Він не хоче програвати. Його загнали в кут, і він продовжуватиме кидати війська для розв’язання проблеми”.