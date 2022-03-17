Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що сьогодні у кожній області України існує воєнна загроза. Безпечних місць не залишилось.

Про це очільник МВС розповів в етері телемарафону UAразом.

Денис Монастриський зауважив, що у різних куточках України затримують ворожі диверсійні групи.

Проте на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники затримують представників місцевої влади та активістів, які виходять на мирні протести чи займаються розподілом гуманітарної допомоги, яка надходить з неокупованих українських міст.

“На жаль, в Україні сьогодні не залишилось місць, де відсутня явна воєнна загроза. Ми вже не назвемо області, де не відбувалися обстріли, або де не знаходилися представники диверсійних груп. На жаль, це явище вже стало для нас звичним”, – наголосив Монастирський.

До прикладу, додав міністр, він щоденно отримує інформацію про затримання у Києві ворожих ДРГ та коректувальників вогню. Також поплічників окупантів затримують на Львівщині, Прикарпатті, Рівненщині.