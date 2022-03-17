Про це очільник МВС розповів в етері телемарафону UAразом.
Денис Монастриський зауважив, що у різних куточках України затримують ворожі диверсійні групи.
Проте на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники затримують представників місцевої влади та активістів, які виходять на мирні протести чи займаються розподілом гуманітарної допомоги, яка надходить з неокупованих українських міст.
“На жаль, в Україні сьогодні не залишилось місць, де відсутня явна воєнна загроза. Ми вже не назвемо області, де не відбувалися обстріли, або де не знаходилися представники диверсійних груп. На жаль, це явище вже стало для нас звичним”, – наголосив Монастирський.
До прикладу, додав міністр, він щоденно отримує інформацію про затримання у Києві ворожих ДРГ та коректувальників вогню. Також поплічників окупантів затримують на Львівщині, Прикарпатті, Рівненщині.
“Ця проблема сьогодні повсюди”, – резюмував Денис Монастирський.
- Нагадаємо, 14 березня в різних куточках України затримали 60 колаборантів. Служба безпеки викрила ще 20 російських диверсійних груп.
- Раніше в Україні викрили зрадника, який наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу. Він закликав ворога припинити трансляцію українських телеканалів.
- Окрім цього, в Україні заблокували сайт, який допомагав ворогу з РФ бомбардувати міста України. На ресурсі викладалася інформація про пошук будь-яких об’єктів на мапі.