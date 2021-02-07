У неділю, сьомого лютого, погода в Україні погіршиться - очікується значний сніг і похолодання до -24°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у західній частині країни випаде сніг, а вдень місцями значний сніг. На Закарпатті – сніг з дощем. На Півдні і в північних та центральних областях вдень місцями невеликий сніг, на решті території без опадів. Також очікується зниження температури: вночі у Чернігівській області -13-18°, а Сумській — -19-24°. Вдень — -9-14°.

На Півдні та на Прикарпатті вночі 4-9°, вдень – 1-6° морозу. На Закарпатті та в Одеській області вночі близько 0°, вдень +1-6°. Вітер північний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. У західних областях – 15-20 м/с.

У Києві вночі без опадів, вдень – невеликий сніг. Температура вночі -15-17°, вдень — -10-12°, а дорогах ожеледиця. Вітер північний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.