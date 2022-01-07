Погода на Різдво в Україні буде переважно сонячною і відчутно прохолоднішою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Крім того, на Різдво стане відчутно прохолодніше. На півночі температура повітря удень триматиметься на рівні від -1 до +1°. Уночі найбільш прохолодно буде в Сумах – до -5°.

Майже такими самими будуть температурні показники і на заході. На сході вдень буде на два градуси вище – +3°, а вночі у Харківській області похолоднішає до -2°.

До +2° удень та до -4° уночі буде в центральних областях.

Цього ж дня на півдні буде дещо тепліше. До +7° удень та до +5° уночі синоптики прогнозують у Криму.

У Києві опадів не прогнозується, температура удень буде від -1 до +1, уночі стовпчики термометрів опустяться до -3.