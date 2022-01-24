У понеділок по всій Україні буде хмарно та морозно, місцями будуть опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України вдень коливатиметься від -4 до -8 °C, вночі стовпчик термометра по більшості території опуститься до -7..-10, в Ужгороді – до -16°C.

На півночі країни вдень температура коливатиметься від -4 до -7°C, вночі опуститься до -9. У Києві вдень температура буде -4..-6°C, вночі – -7..-9°C.

У центрі країни температура буде від -4°C до 7°C, вночі – від -5 до -8 градусів, можливі опади у вигляді снігу.

На сході країни також сніжитиме протягом доби, температура коливатиметься від -2 до -6°C вдень, а вночі від -4 до -8°C.

На півдні країни буде сніг, температура повітря коливатиметься від -2 до -5 градусів удень, вночі – -4..-6°C.