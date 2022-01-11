В Україні у вівторок, 11 січня, у більшості регіонів очікується хмарна та морозна погода. У Києві буде хмарно, без опадів. Температура повітря досягне -4...-6. Вночі стовпчики термометрів опустяться теж до -4...-6 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря вдень триматиметься в межах -6…+1 градусів, а вночі опуститься до -7. У західних областях буде хмарно.

Без опадів. Вдень температура повітря опуститься до -1…-6 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -3…-6.

У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Проте опадів не очікується. Стовпчики термометрів вдень покажуть -3…-6 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме теж -6.

На Сході України вдень прогнозують від -5 до +1 градуса. Вночі буде -7…+1.

На Півдні денна температура становитиме -3…+1 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -4…+1.