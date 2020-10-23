Про це вона сказала в ефірі ток-шоу.

“Щодо того, що ви говорите: нехай він піде на базар, нехай він те, нехай він там колись грав чимось по роялю, як в Верховній Раді ви сказали. Ви знаєте, ви…, ну коль пошла такая пьянка, говоримо відверто. “Європейська Солідарність” робить найбільше зло, як на мене, в тому, що вона зараз порушує основи національної безпеки, тому що президент Зеленський, подобається він вам чи не подобається, це головнокомандувач країни і розповідати там, хто там чим грає на роялі і куди на “ти” там президент має піти… Ви розумієте, ви робите все, щоб люди зневірилися в усіх гілках влади: в президенті, потім в релігії… Навіть, якщо колись ви прийдете до влади, ви прийдете на руїни..” – заявила Мосейчук, спілкуючись з нардепом від “ЄС” Артуром Герасимовим.

Зазначимо, раніше нардеп від “Європейської солідарності” Вікторія Сюмар розкритикувала Зеленського за його послання щодо сьогодення України.

Сюмар засудила Зеленського за згадки про здобутки революцій 2004 та 2014 років, оскільки він, за її словами, не мав до них жодного стосунку.

“Я багато цинізму бачила в цій Раді, але такого цинізму, чесно скажу, не бачила ще ні разу. Я побачила банального піарщика і циніка, який на всьому святому вміє тільки піаритись. Який розказує, що він до двох революцій мав стосунок. Я до них мала стосунок, а не він! Де він тоді був? Він членом грав на роялі тоді, коли ми стояли на всіх майданах країни”, — сказала вона.

Також нардепка наголосила, що у своєму виступі президент мав приділити увагу тому, куди рухається країна, що буде з українською армією тощо, проте він приділив увагу іншому.