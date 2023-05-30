Вранці 30 травня столицю РФ атакували безпілотники. Є влучання у багатоповерхівки російської столиці.

Джерело російські пропагандистське видання РИА Новости

Цього ранку, 30 травня, у російській столиці пролунала низка вибухів. Місцева влада повідомила, що звуки вибухів – це робота ППО по БПЛА, котрі атакували російську столицю.

Під час атаки, безпілотники поцілили у дві багатоповерхівки у Москві.

Один поцілив у верхні поверхи будинку на вулиці Профсоюзна, 98. Як наслідок – зруйнований фасад та елементи зі скла.

Другий БПЛА влучив у 24-поверхівку на вулиці Атласова (Нова Москва).

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив “незначні руйнування” і додав, що ніхто унаслідок атаки БПЛА не постраждав.

Згодом стало відомо, що мешканців трьох багатоповерхівок на вулиці Профсоюзній, де було влучання БПЛА, евакуювали. Також евакуювали мешканців другого постраждалого будинку.

Влада Москви наголосила, що мешканці повернуться додому після перевірок спецслужб.

Згодом Собянін додав. що через атаку БПЛА на Москву за медично. допомогою звернулось двоє осіб.

Telegram-канал Baza повідомляє, що російську столицю цього ранку атакували 25 безпілотників. Три з них поцілили у багатоповерхівки. Один БПЛА ніс вибухівку, однак після влучання вона не здетонувала.