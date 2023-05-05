На думку військових аналітиків, удари по об'єктах інфраструктури у Росії є основою для майбутнього українського контрнаступу.

Про це повідомляє The New York Times.

Безпілотники вдарили по нафтобазах і нафтопереробному заводу, спричинивши величезні пожежі. Через вибухи на залізниці зійшли з рейок не один, а два вантажних потяги. Протягом останніх кількох днів російська інфраструктура поблизу кордону з Україною та в окупованому Росією Криму неодноразово ставала ціллю.

Україна прямо не взяла на себе відповідальність за удари. Але, на думку військових аналітиків, збільшення темпу атак може допомогти створити основу для контрнаступу, який, за словами українських офіційних осіб, ось-ось розпочнеться.

Аналітики кажуть, що хоч і далеко за лінією фронту, ці удари створюють тиск на матеріально-технічне забезпечення Росії, змушуючи Москву витрачати додаткові ресурси на відновлення пошкодженої інфраструктури та ускладнюючи планування оборони Росії від контрнаступу. І вони також мають психологічний ефект, розбиваючи ауру непереможності Росії на території, яку вона тимчасово окупувала.

“Це частина підготовки до поля бою. Ви послаблюєте тіло ворога в різних місцях, щоб переконатися, що він не рухається в момент, коли ви фактично атакуєте”, — сказав Йоганн Мішель, аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Очікується, що зусилля України повернути територію, якщо це станеться, будуть зосереджені на територіях, які Росія захопила з початку свого повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року тому, включно зі східним Донбасом і південними областями Херсонської та Запорізької областей.

Але Крим, український півострів, який Росія незаконно анексувала в 2014 році, був ключовим каналом для поставок і військ, що підтримують російські окупаційні сили на півдні України, і протягом останніх місяців він зазнавав неодноразових ударів.

Україна загалом взяла на себе відповідальність за удари по Криму, хоча рідко повідомляє подробиці. Але зазвичай вона зберігає двозначність щодо причетності до нападів на територію Росії.

Мішель сказав, що удари по інфраструктурі далеко від лінії фронту спрямовані на створення вузьких місць у ланцюжку військових поставок, змушуючи Росію відволікати ресурси та енергію, щоб закрити прогалини, що, своєю чергою, відкриває інші сфери.

За останні дні вибухи помножилися. Російські чиновники повідомили про удари на залізничних лініях у Брянській області Росії. Цей регіон був плацдармом для вторгнення в лютому минулого року і з того часу використовувався як стартовий пункт для ударів безпілотників по Україні.

Нещодавно також сталася пожежа в Криму, який Росія незаконно анексувала у 2014 році. Чотири безпілотники також атакували сховища на одному з найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії в Краснодарському краї.

У звіті британської оборонної розвідки в четвер говориться, що “перебої в мережі зберігання та розподілу палива, ймовірно, змусять коригувати військові операції Росії з дозаправки, щоб пом’якшити націлювання”.

Одним із показників важливості Криму для російської військової логістики є те, що мер окупованого міста Мелітополь заявив минулого місяця, що трохи менше однієї третини поставок, які проходять через місто і призначені для російських військ, надходять із Криму.

Західні союзники закликали Україну не використовувати нещодавно поставлену далекобійну зброю для ударів усередині Росії, побоюючись, що такі атаки можуть спровокувати Кремль на ескалацію війни.

Аналітики кажуть, що Україна розробила парк безпілотників, які можуть долати сотні кілометрів з боєприпасами. За словами Семюеля Бендетта, експерта з Росії в дослідницькому інституті CNA у Вірджинії, протиповітряна оборона Росії створена для захисту її довгого кордону від літаків і набагато більших ракет.

Бендетт сказав, що однією з переваг для України від організації ударів безпілотників було б змусити Росію розкрити місцезнаходження своїх систем протиповітряної оборони, зробивши їх уразливими для майбутніх атак.

Крім того, будь-які удари в Росії можуть спричинити “серйозну психологічну травму” та послабити відчуття контролю Москви над власною територією, заявив український полковник Петро Черник.

“Все, що відбувається на території Російської Федерації в частині знищення паливно-мастильних матеріалів і будь-яких інших цінних матеріалів, які забезпечують війну, неймовірно добре”, – сказав він журналістам.