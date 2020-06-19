Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.
“Сьогодні ми будемо ініціювати зі сторони МОЗ максимально жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину”, – сказав Степанов.
За його словами, йдеться, насамперед, про транспорт, в якому люди не одягають маски, а також про супермаркети, в яких не дотримуються соціальної дистанції.
“Ми вважаємо, що повинні жорсткі обмеження вводитись в певних регіонах в умовах адаптивного карантину. Коли я кажу про жорсткі обмеження, я насамперед кажу про обмеження роботи тих чи інших закладів. В тому числі, наприклад, нічних клубів”, – заявив Степанов.
У МОЗ також нагадали про необхідність дотримуватися обмежать для протидії епідемії: використовуйте захисні маски, дотримуйтесь соціальної дистанції, мийте руки та користуйтесь дезінфекторами
- Нагадаємо, в Україні виявили 921 випадок зараження коронавірусом, що є найбільшою добовою кількістю випадків COVID-19 з початку епідемії.