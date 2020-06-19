Міністерство охорони здоров'я ініціює встановлення жорсткого контролю за дотриманням правил карантину у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

“Сьогодні ми будемо ініціювати зі сторони МОЗ максимально жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину”, – сказав Степанов.

За його словами, йдеться, насамперед, про транспорт, в якому люди не одягають маски, а також про супермаркети, в яких не дотримуються соціальної дистанції.

“Ми вважаємо, що повинні жорсткі обмеження вводитись в певних регіонах в умовах адаптивного карантину. Коли я кажу про жорсткі обмеження, я насамперед кажу про обмеження роботи тих чи інших закладів. В тому числі, наприклад, нічних клубів”, – заявив Степанов.

У МОЗ також нагадали про необхідність дотримуватися обмежать для протидії епідемії: використовуйте захисні маски, дотримуйтесь соціальної дистанції, мийте руки та користуйтесь дезінфекторами