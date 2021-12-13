Міністерство здоров’я України дозволить вводити третю дозу вакцини від коронавірусу. Йдеться саме про додаткову, а не обов’язкову дозу щеплення. Відповідний наказ міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв підписати у понеділок.

Про це він повідомив під час брифінгу щодо ситуації з поширення COVID-19 в Україні.

“Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID-19. Мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну. Додаткова доза – це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров’я мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцини в загальній популяції”, – заявив керівник МОЗ.

Також він зазначив, що наразі 40% дорослих українців, а це 12 мільйонів 457 тисяч, вже пройшли повний курс вакцинації.

“Досягнувши цієї позначки, Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я: 40% вакцинованих у 2021 році”, – похвалився урядовець.