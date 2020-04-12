Про це повідомляє пресслужба відомства.

Йдеться про вправу, яка передбачає затримку дихання на 10 секунд. Згідно з поширеною інформацією, якщо людина змогла це витримати, то інфікування у неї немає. МОЗ спростував цю інформацію.

“Ця дихальна вправа не може визначити відсутність або наявність у вас COVID-19. Зверніться до сімейного лікаря, якщо підозрюєте COVID-19 у себе або близьких”, – заявили в МОЗ.

Там додали, що з початку епідемії коронавірусу поширюється багато міфів про те, як нібито можна вберегтися від хвороби або як самостійно виявити коронавірус в організмі.

“Закликаємо при появі будь-яких респіраторних симптомів не займатися самолікуванням, а звернутися до сімейного лікаря. У медичних працівників є чіткий алгоритм дій, вони зможуть перевірити, хворієте ви COVID-19”, – підкреслили в МОЗ.