Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Список “червоних” зменшився на 8 країн. Так, до червоної зони потрапили 57 країн світу, тоді як до зеленої – 136. У червоній зоні досі залишаються Чорногорія, Албанія, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Румунія та Сполучені Штати Америки.
Зазначимо, список “зелених” країн, зокрема, поповнився Бельгією, Казахстаном та Індією. Також у зеленій зоні Єгипет, Туреччина, Болгарія, Хорватія, Грузія, Росія, Франція, Польща, Греція, Німеччина та Білорусь.
Як відомо, особи, які приїжджають в Україну з країн червоної зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію. При в’їзді з “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.
- У п’ятницю, 28 серпня, свої кордони для українців відкрили ще чотири країни. Отже, відтепер наші громадяни можуть їздити до 45 країн світу.