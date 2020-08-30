У неділю, 30 серпня, Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн червоної та зеленої зон за поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Список “червоних” зменшився на 8 країн. Так, до червоної зони потрапили 57 країн світу, тоді як до зеленої – 136. У червоній зоні досі залишаються Чорногорія, Албанія, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Румунія та Сполучені Штати Америки.

Зазначимо, список “зелених” країн, зокрема, поповнився Бельгією, Казахстаном та Індією. Також у зеленій зоні Єгипет, Туреччина, Болгарія, Хорватія, Грузія, Росія, Франція, Польща, Греція, Німеччина та Білорусь.

Як відомо, особи, які приїжджають в Україну з країн червоної зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію. При в’їзді з “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.