Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Так, свої кордони для українців відкрили Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне, Руанда.
Закриті кордони для українців тепер у Тунісі.
У МЗС порекомендували українцям не забувати вивчати правила перетину кордону з тією країною, до якої вони збираються.
Зробити це можна за допомогою інтерактивної карти на сайті МЗС.
Список країн, до яких можуть їздити українці:
- Казахстан
- Судан
- Сьєрра-Леоне
- Руанда
- Болгарія
- Словенія
- Мальдіви
- Північна Македонія
- Албанія
- Чорногорія
- США
- Британія
- Туреччина
- Єгипет
- Білорусь
- Афганістан
- Уругвай
- Антигуа і Барбуда
- Багамські острови
- Буркіна-Фасо
- Бурунді
- Вірменія
- Еквадор
- Ефіопія
- Замбія
- Ірак
- Іран
- Ірландія
- Камбоджа
- Кенія
- Коморські острови
- Ліван
- Мексика
- ОАЕ
- Пакистан
- Південна Корея
- Пуерто-Ріко
- Сент-Люсія
- Сербія
- Сомалі
- Ямайка
- Чад
- Чорногорія
- Хорватія
- Танзанія
- Південний Судан
Кордони Євросоюзу закриті для українців.
Мають право приїхати до країн Євросоюзу такі категорії громадян:
- Ті, що приїжджають з метою навчання;
- Ті, що подорожують через територію ЄС транзитом;
- Моряки, які прямують на корабель;
- Медики й дослідники;
- Сезонні працівники;
- Кваліфіковані робітники, які мають відповідне запрошення.
Рішення про відкриття / закриття кордонів для українців приймається на підставі даних про захворювання коронавірусом на 100 тисяч населення.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розширили список країн, які входять до так званої “червоної зони”: таких 65.