Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Так, свої кордони для українців відкрили Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне, Руанда.

Закриті кордони для українців тепер у  Тунісі.

У МЗС порекомендували українцям не забувати вивчати правила перетину кордону з тією країною, до якої вони збираються.

Зробити це можна за допомогою інтерактивної карти на сайті МЗС.

Список країн, до яких можуть їздити українці:

  • Казахстан
  • Судан
  • Сьєрра-Леоне
  • Руанда
  • Болгарія
  • Словенія
  • Мальдіви
  • Північна Македонія
  • Албанія
  • Чорногорія
  • США
  • Британія
  • Туреччина
  • Єгипет
  • Білорусь
  • Афганістан
  • Уругвай
  • Антигуа і Барбуда
  • Багамські острови
  • Буркіна-Фасо
  • Бурунді
  • Вірменія
  • Еквадор
  • Ефіопія
  • Замбія
  • Ірак
  • Іран
  • Ірландія
  • Камбоджа
  • Кенія
  • Коморські острови
  • Ліван
  • Мексика
  • ОАЕ
  • Пакистан
  • Південна Корея
  • Пуерто-Ріко
  • Сент-Люсія
  • Сербія
  • Сомалі
  • Ямайка
  • Чад
  • Чорногорія
  • Хорватія
  • Танзанія
  • Південний Судан

Кордони Євросоюзу закриті для українців.

Мають право приїхати до країн Євросоюзу такі категорії громадян:

  • Ті, що приїжджають з метою навчання;
  • Ті, що подорожують через територію ЄС транзитом;
  • Моряки, які прямують на корабель;
  • Медики й дослідники;
  • Сезонні працівники;
  • Кваліфіковані робітники, які мають відповідне запрошення.

Рішення про відкриття / закриття кордонів для українців приймається на підставі даних про захворювання коронавірусом на 100 тисяч населення.

  • У Міністерстві охорони здоров’я України розширили список країн, які входять до так званої “червоної зони”: таких 65.