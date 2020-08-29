У п'ятницю, 28 серпня, свої кордони для українців відкрили ще чотири країни. Отже, відтепер наші громадяни можуть їздити до 45 країн світу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Так, свої кордони для українців відкрили Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне, Руанда.

Закриті кордони для українців тепер у Тунісі.

У МЗС порекомендували українцям не забувати вивчати правила перетину кордону з тією країною, до якої вони збираються.

Зробити це можна за допомогою інтерактивної карти на сайті МЗС.

Список країн, до яких можуть їздити українці:

Казахстан

Судан

Сьєрра-Леоне

Руанда

Болгарія

Словенія

Мальдіви

Північна Македонія

Албанія

Чорногорія

США

Британія

Туреччина

Єгипет

Білорусь

Афганістан

Уругвай

Антигуа і Барбуда

Багамські острови

Буркіна-Фасо

Бурунді

Вірменія

Еквадор

Ефіопія

Замбія

Ірак

Іран

Ірландія

Камбоджа

Кенія

Коморські острови

Ліван

Мексика

ОАЕ

Пакистан

Південна Корея

Пуерто-Ріко

Сент-Люсія

Сербія

Сомалі

Ямайка

Чад

Чорногорія

Хорватія

Танзанія

Південний Судан

Кордони Євросоюзу закриті для українців.

Мають право приїхати до країн Євросоюзу такі категорії громадян:

Ті, що приїжджають з метою навчання;

Ті, що подорожують через територію ЄС транзитом;

Моряки, які прямують на корабель;

Медики й дослідники;

Сезонні працівники;

Кваліфіковані робітники, які мають відповідне запрошення.

Рішення про відкриття / закриття кордонів для українців приймається на підставі даних про захворювання коронавірусом на 100 тисяч населення.