Про це повідомила пресслужба МОЗ.

У списку вказана інформація про більш ніж 190 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Список країн із “червоної” зони, до якого увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні, скоротився на дві країни.

До переліку “зеленої” зони наразі входять 158 країн, в тому числі: Великобританія, Нідерланди, Іспанія, Франція, Бельгія, Німеччина, Греція, Росія, Білорусь, Канада, Ізраїль, Єгипет.

В “червоному” списку виявилося 36 країн, серед них: Грузія, Хорватія, Польща, Португалія, Італія, США, Угорщина, Чехія, Швеція, Румунія і Швейцарія.