Міністерство охорони здоров'я України у 2021 році планує реалізувати низку цифрових проєктів: зокрема, впровадити електронний кабінет пацієнта і позбутися паперових лікарняних.

Про це розповів сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

За його словами, МОЗ разом із Міністерством цифрової трансформації розробили дорожню карту в сфері електронної системи охорони здоров’я. Згідно із цією картою, на 2021 рік заплановано понад 30 цифрових проєктів.

У першу чергу планується впровадити електронний кабінет пацієнта.

“У першу чергу, ми хочемо впровадити електронний кабінет пацієнта, в тому числі з інтеграцією його із сервісом “Дія”, що дозволить пацієнту бачити власну електронну медичну карту, надавати декларації онлайн, надавати доступ до власних даних”, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що в електронному кабінеті буде зібрана вся інформація по кожному пацієнту.

“Ви просто приходите до лікаря, він заходить у ваш кабінет пацієнта і відразу бачить всі дані, які там зібрані. Це досить важлива річ, яку ми прагнемо зробити вже в 2021 році”, – наголосив міністр.

Крім того, МОЗ хоче в 2021 році позбутися паперових лікарняних і ввести електронні.

“Наступне – це медичні висновки, в першу чергу електронні лікарняні. Ми хочемо в 2021 році повністю позбутися від оформлення паперових лікарняних… По-перше, це більше уніфікує, зробить більш простою видачу лікарняного. І контроль за видачею лікарняних буде суворішим” , – пояснив очільник МОЗ.

Степанов нагадав, що в 2021 році будуть впроваджуватися електронні рецепти: в першу чергу на інсуліни, наркомісткі засоби і поступово на інші рецептурні препарати (в тому числі і на антибіотики).

Крім того, ведеться розробка системи управління лікарськими засобами та медичними виробами. Це повинна бути єдина електронна система, яка дозволить контролювати залишки препаратів в медустановах.

“Також є плани щодо інтеграції системи з іншими державними системами і реєстрами. Гостро стоятиме питання функціоналу верифікації даних, їх безпеки і надійності”, – заявив Степанов.

(На відео – з 4:50)