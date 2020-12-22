Міністерство охорони здоров'я України має намір ввести систему продажу низки ліків за електронним рецептом, в тому числі й антибіотиків.

Про це розповів сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

За його словами, з початку епідемії коронавірусу в Україні “різко зросло вживання антибіотиків”, які люди часто приймають без призначення лікаря.

“Глобально ми вважаємо, що всі антибіотики повинні продаватися за електронним рецептом”, – наголосив Степанов.

Він уточнив, що МОЗ планує ввести систему видачі електронних рецептів вже з 1 квітня 2021 року. Спочатку електронний рецепт буде видаватися на інсулін, імуносупресивні лікарські засоби і наркомісткі засоби.

“Спочатку він почне працювати з інсулінами, препаратами для імуносупресій і наркомісткими препаратами. А наступним кроком вже будуть антибіотики, які будуть продаватися виключно за електронним рецептом. Ми вважаємо, що ліки не можуть продаватися без рецепта”, – зазначив Степанов.

Міністр також поінформував, що МОЗ посилює контроль щодо виписки рецептів, продажу ліків в аптеках.

“Наприклад, ті рецепти, які зараз виписуються в паперовому вигляді, повинні зберігатися в аптеках протягом року, щоб Держлікслужба у будь-який момент могла здійснити перевірку щодо продажу відповідних антибіотиків”, – розповів він.

(На відео – з 15:20)

Варто зазначити, що у вересні цього року Степанов анонсував продаж антибіотиків за рецептами в 2022 році.

“У 2021 році буде запроваджений електронний рецепт на наркотичні засоби, інсуліни та імуносупресивні препарати. У 2022 році ми збираємось ввести рецепти на усі антибіотики. І у 2023 році на усі решту рецептурних препаратів”, – заявляв Степанов.