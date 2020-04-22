Міністерство охорони здоров'я закуповує захисний одяг для лікарів за значно вищою вартістю, ніж це вдається волонтерам.

Про це повідомляють в благодійному фонді “Пацієнти України”.

“Волонтери купують для українських лікарів костюми приблизно за 200 гривень, медустанови в регіонах теж знаходять костюми захисту за 200-300 гривень. У цьому ж ціновому діапазоні купувало і державне підприємство “Медичні закупівлі Україн”, яке знайшло костюми безпосередньо у виробника за 245 гривень. Замість цього МОЗ за ніч змінило закупівельні плани й збільшило ціну до 500 гривень за один костюм”, – говорить виконавчий директор фонду Інна Іваненко.

За інформацією волонтерів, замість необхідних 140 тисяч костюмів українські лікарі отримають тільки 70 тисяч.

При цьому в Міністерстві охорони здоров’я йдуть в обхід закупівельних організацій і беруть закупівлі у свої руки.

“Якби МОЗ дійсно хотіло захистити медиків, то купило б костюми захисту ще два місяці тому, та не блокувало б закупівлі ліків та обладнання, то ми б не мали сьогодні страшних цифр інфікованих лікарів”, – вважає глава благодійної організації “100% Життя” Дмитро Шерембей.

