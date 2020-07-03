Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

За його словами, медична рада складається з фахівців інфекційних захворювань, спеціалістів з кардіології, кардіохірургії, онкології, сімейної медицини. До складу медичної ради увійшли й головні лікарі різних медичних установ, зокрема обласних, районних лікарень та з сімейної медицини.

Степанов також розповів, з якою метою створювався цей орган.

“”Задля чого була створена ця Медична рада? Тому що я завжди казав і переконаний, що будь-який рух нашої реформи, створення системи надання медичної допомоги можливо зробити тільки з фахівцями у сфері нашої медицини, якими ми всі пишаємося, особливо зараз у період пандемії. Вони бережуть наше здоров’я, лікують нас. І саме з ними треба консультуватися у який спосіб нам рухати медицину. Це дуже добре, коли ми користуємося порадами експертів, в тому числі і міжнародних експертів, і ми це робимо як МОЗ. Але я вважаю, що без їхньої думки, їхніх порад саме наших українських фахівців дуже важко буде створити якісну медицину”, – сказав він.

Основними завданнями медичної ради є:

розробка та внесення на розгляд міністра пропозицій щодо реформування системи охорони здоров’я;

надання пропозицій щодо визначення пріоритетів стосовно використання міжнародної допомоги, бенефіціаром якої визначено МОЗ для впровадження реформ;

надання пропозицій щодо впровадження у практику закладів охорони здоров’я нових та існуючих медичних технологій, які використовуються у світі та покращують процес лікування.

аналіз пріоритетних напрямків розвитку системи охорони здоров’я та результатів медичних досліджень.