Про це поінформували в пресслужбі МОЗ станом на 19 вересня.

Список країн “червоної” зони скоротився до 48 позицій (станом на 4 вересня в нього входили 50 країн).

З “червоного” списку, зокрема, виключили Хорватію і Румунію.

Зараз у списку країн “червоної” зони знаходяться: США, Чорногорія, Ізраїль, Аргентина, Бразилія, Іспанія, Франція, Мальдіви, Молдова, Чехія, Монако, ОАЕ та інші.

У список країн “зеленої” зони входять: Італія, Греція, Туреччина, Єгипет, Польща, Німеччина, Румунія, Угорщина, Нідерланди, Австрія, Хорватія, Бельгія, Північна Македонія, Вірменія, Албанія, Марокко, Португалія, Швейцарія, Велика Британія, Данія, Мексика, Ірландія, Словенія, Словаччина, Туніс, Білорусь та інші.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, державою з широким розповсюдженням коронавірусу COVID-19 є така країна, в якій спостерігається одна з наступних ознак:

• кількість нових випадків реєстрації COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;

• приріст нових випадків реєстрації COVID-19 в державі за останні 14 днів в порівнянні з попередніми 14 днями становить понад 30%.

Особи, які приїжджають в Україну з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.

При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.