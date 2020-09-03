Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“Це лікарський засіб, яке на сьогоднішній день не зареєстровано в Україні. Але закон дозволяє нам завести його і централізовано закупити. Як тільки досягли домовленостей з компанією виробником, то відразу подамо відповідний проект постанови”, – говорить він.
Степанов додав, що “Ремдесивір” включений в національний протокол лікування коронавируса, і при лікуванні важких станів перебігу хвороби він показує хороші результати.
Сума, виділена урядом на препарат, не уточнюється.
- Раніше повідомлялося, що у Польщі запустили виробництво препарату для лікування COVID-19 на основі плазми тих, хто одужав.