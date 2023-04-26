У травні в Сполучених Штатах Америки та Канаді у широкий кінопрокат вийде мультфільм "Мавка. Лісова пісня", його покажуть українською мовою.

Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

Відтак, у США покажуть український мультфільм:

13 травня — Нью-Йорк, Cinema Village

14 травня — Нью-Йорк, The Marlene Meyerson JCC Manhattan

20 травня — Сан-Дієго, Landmark’s Hillcrest Cinemas

24 травня — Чикаго, Landmark’s Century Theater

24 травня — Вашингтон, Landmark Bethesda Row

29 травня — Маямі, Savor Cinema

1 липня — Філадельфія, Landmark’s Ritz Five

4 липня — Чикаго, Elk Grove Classic Cinemas

Лос-Анджелес — подробиці незабаром

Своєю чергою, мешканці Канади зможуть побачити український фільм у наступних містах:

27 травня — Торонто, Film.CA

20 травня — Ванкувер, Rio

27 травня — Вікторія, Vic Theatre

28 травня — Пітт-Медовс, Hollywood 3

27 травня — Монреаль, Cinematique

Про старт кінотеатрального прокату мультфільму англійською буде повідомлено окремо. Також прем‘єра мультфільму “Мавка. Лісова пісня” відбудеться на діджитал платформах на територіях цих країн.

Нагадаємо, що в Україні мультфільм “Мавка. Лісова пісня” побив усі рекорди та став найкасовішим українським фільмом часів незалежності. За три тижні прокату мультфільм зібрав понад 80 мільйонів гривень, обігнав такі популярні українські стрічки, як “Скажене весілля”, “Викрадена принцеса” та “Захар Беркут”.

Анімацію створено за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”. Озвучили героїв зіркові українські артисти: Мавку – акторка Наталка Денисенко, Лукаша – співак Артем Пивоваров, головну злодійку фільму Килину озвучила Олена Кравець, а русалку Водяницю – фронтвумен гурту “The Hardkiss” Юлія Саніна. Також у фільмі можна почути Ніну Матвієнко, Сергія Притулу, Наталію Сумську.

Довідково. Стрічку “Мавка. Лісова пісня” створено за підтримки Держкіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснює FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution.