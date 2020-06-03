Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.
Уточнюється, що інцидент трапився під містом Нікополем.
До патрульним, що охороняли аварійний Олексіївський міст, підійшов 33-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Порушник дістав зі своєї кишені бойову гранату “Ф-1” і погрожував підірвати її. Поліцейським вдалося затримати чоловіка, вилучивши у нього гранату.
Відзначається, що у справі розпочато кримінальне провадження за статтею “посягання на життя співробітника правоохоронного органу”, яка може передбачати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
- Раніше поліцейські затримали під Києвом росіянина, який погрожував підірвати багатоповерховий будинок.