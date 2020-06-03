У Дніпропетровській області поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати їх гранатою.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Уточнюється, що інцидент трапився під містом Нікополем.

До патрульним, що охороняли аварійний Олексіївський міст, підійшов 33-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Порушник дістав зі своєї кишені бойову гранату “Ф-1” і погрожував підірвати її. Поліцейським вдалося затримати чоловіка, вилучивши у нього гранату.

Відзначається, що у справі розпочато кримінальне провадження за статтею “посягання на життя співробітника правоохоронного органу”, яка може передбачати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.