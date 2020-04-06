Столичні поліцейські затримали чоловіка, який уплав дістався до Гідропарку після того, як його не пропустили на спортивний майданчик.

Відповідне фото опублікував журналіст Богдан Амінов.

Так, після словесної суперечки з поліцейськими, які заблокували прохід до спортивному майданчику через пішохідний міст, спортсмен вирішив туди поплисти. Однак на тому березі його чекали журналісти і 10 правоохоронців. Вони і вивели чоловіка з території парку.

У прес-службі поліції Києва розповіли, що на двох учасників інциденту в столичному Гідропарку поліцейські склали адміністративні протоколи за недотримання правил карантину. Це чоловіки 1979 та 1988 років народження.

Чоловіки висловлювали невдоволення через неможливість тренування на спортивному майданчику.

Нагадаємо, що за порушення карантину загрожує штраф від 17 тис. гривень.