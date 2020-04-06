З понеділка, 6 квітня, в Україні посилюється карантин. Тепер українцям заборонено гуляти в парках, скверах, лісах. Порушникам загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Про це повідомляють #Букви.

На період карантину забороняється відвідування парків скверів відпочинку лісопаркових і прибережних зон.

Це дозволяється тільки в разі якщо потрібно вигуляти домашню тварину або за службовою необхідністю.

Гуляти навколо будинку не заборонено, але на це діють інші обмеження – не можна пересуватися групами більше двох осіб.

Заборонено переміщення групою осіб в кількості більш ніж 2 людини (крім випадків службової необхідності і супроводу осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновителями і так далі).

Заборонено відвідування навчальних закладів.

Заборонено відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

Заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів.

Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності.

Що стосується церков, то в період карантину вони не закриваються, проте масові релігійні заходи заборонені.

Уряд закликає всіх українців залишатися вдома.