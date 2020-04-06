Про це повідомляють #Букви.
На період карантину забороняється відвідування парків скверів відпочинку лісопаркових і прибережних зон.
Це дозволяється тільки в разі якщо потрібно вигуляти домашню тварину або за службовою необхідністю.
Гуляти навколо будинку не заборонено, але на це діють інші обмеження – не можна пересуватися групами більше двох осіб.
Заборонено переміщення групою осіб в кількості більш ніж 2 людини (крім випадків службової необхідності і супроводу осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновителями і так далі).
Заборонено відвідування навчальних закладів.
Заборонено відвідування спортивних і дитячих майданчиків.
Заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів.
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