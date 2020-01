Про це пише MedicalXpress.

Так, експерти опитали понад 2500 людей в Сполучених Штатах і Китаї на предмет їх емоційної реакції на пісні різних жанрів, включаючи рок, фолк, джаз, класику, оркестр, експериментальний і хеві-метал.

З’ясувалося, що суб’єктивне сприйняття музики в різних культурах може відображатися як мінімум в 13 ключових почуттях: веселощі, радість, збудженість, відчуття краси, розслаблення, смуток, мрійливість, торжество, занепокоєння, невпевненість, роздратування, бунт і ентузіазм.

Провідний автор дослідження, аспірант Каліфорнійського університету в Берклі по неврології Алан Коуен перевів ці дані в інтерактивну аудіокарту, де користувачі Мережі можуть перевірити чи відповідають їхні емоційні реакції на певний звук тому, як люди з різних культур реагують на музику.

Наприклад, під час прослуховування “Пір року” Вівальді люди відчували себе збудженими. Пісня Clash “Rock the Casbah” викликала у них ентузіазм. Крім того, трек Альберта Гріна “Let’s Stay Together викликав чуттєвість, а Israel Kamakawiwo?Ole’s “Somewhere over the Rainbow” викликав радість.

Водночас, дослідники визнають, що деякі з цих асоціацій можуть бути засновані на контексті, в якому учасники дослідження раніше чули певний фрагмент музики, наприклад, у фільмі або відео на YouTube. Але це менш імовірно у випадку з традиційною китайською музикою, за допомогою якої результати дослідження були підтверджені.