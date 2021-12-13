Про це заявила новопризначена міністерка внутрішніх справ Ненсі Фаезер газетам медіагрупи Funke.
Вона повідомила, що уряд Німеччини планує посилити заходи боротьби проти нелегального контенту у цьому месенджері.
“Ми повинні рішуче діяти проти агітації, насильства та ненависті в Інтернеті”, – сказала чиновниця.
Наразі Федеральне відомство юстиції веде дві справи проти Telegram за порушення Закону про захист мережі. Проте відповіді на листи про штрафи компанія так і не надала.
“Цей федеральний уряд не погодиться з цим”, – сказала Фаезер.
У Німеччині послуги месенджера Telegram не підпадають під дію Закону про захист мережі, оскільки вони призначені для індивідуального спілкування. Проте дія Закону тепер буде розповсюджуватись на загальнодоступні канали. Такі ж правила діють наразі для Facebook та Twitter.
- Як повідомлялося раніше, в Україні пов’язані з Росією Telegram-канали поширюють антивакцинаційну пропаганду. Про їхню повномасштабну і тривалу дезінформаційну кампанію заявив Центр протидії дезінформації.
- Водночас в Україні месенджер Telegram посідає третє місце серед найпопулярніших засобів для комунікацій. Попереду – мобільний застосунок Viber та Facebook Messenger. Опитування українців проводив Київський міжнародний інститут соціології упродовж 10-15 вересня 2021 року.