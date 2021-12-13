Міністерство внутрішніх справ Німеччини оголосило війну мові ворожнечі та закликам до насильства в месенджері Telegram.

Про це заявила новопризначена міністерка внутрішніх справ Ненсі Фаезер газетам медіагрупи Funke.

Вона повідомила, що уряд Німеччини планує посилити заходи боротьби проти нелегального контенту у цьому месенджері.

“Ми повинні рішуче діяти проти агітації, насильства та ненависті в Інтернеті”, – сказала чиновниця.

Наразі Федеральне відомство юстиції веде дві справи проти Telegram за порушення Закону про захист мережі. Проте відповіді на листи про штрафи компанія так і не надала.

“Цей федеральний уряд не погодиться з цим”, – сказала Фаезер.

У Німеччині послуги месенджера Telegram не підпадають під дію Закону про захист мережі, оскільки вони призначені для індивідуального спілкування. Проте дія Закону тепер буде розповсюджуватись на загальнодоступні канали. Такі ж правила діють наразі для Facebook та Twitter.