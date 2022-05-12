Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування “Південь”.
Впродовж минулої доби українські військові на півдні знищили 23 російських військових, уразили 2 танки та 2 БМП.
Війська РФ знову намагалися завдати ракетного удару по Одесі, однак українські ППО спрацювали та нейтралізували ракетну загрозу.
Також корабельне угрупування російських військ перебуває у постійній готовності. Як зазначається, в їхньому арсеналі до 50 ракет морського базування.
- Нагдаємо, що станом на початок 78-ої доби повномасштабного російського вторгнення, ворог не припиняє наступальні дії у Східній операційній зоні. Основна мета окупантів на вказаному напрямку — захоплення всієї Донецької та Луганської областей і утримання сухопутного коридору до окупованого Криму.
- Зокрема вранці,12 травня, російські загарбники з ракетних систем залпового вогню обстріляли місто Зеленодольськ (Дніпропетровська область).