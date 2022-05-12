У Миколаївській та Херсонській області російські військові продовжують вести активні бойові дії на зайнятих позиціях, проте Збройні Сили України війська не дають їм просунутися.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування “Південь”.

Впродовж минулої доби українські військові на півдні знищили 23 російських військових, уразили 2 танки та 2 БМП.

Війська РФ знову намагалися завдати ракетного удару по Одесі, однак українські ППО спрацювали та нейтралізували ракетну загрозу.

Також корабельне угрупування російських військ перебуває у постійній готовності. Як зазначається, в їхньому арсеналі до 50 ракет морського базування.