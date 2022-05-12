Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування “Південь”.

Впродовж минулої доби українські військові на півдні знищили 23 російських військових, уразили 2 танки та 2 БМП.

Війська РФ знову намагалися завдати ракетного удару по Одесі, однак українські ППО спрацювали та нейтралізували ракетну загрозу.

Також корабельне угрупування російських військ перебуває у постійній готовності. Як зазначається, в їхньому арсеналі до 50 ракет морського базування.