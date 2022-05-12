Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його даними, близько 7:00 з систем РСЗВ окупанти відкрили вогонь по місту Зеленодольськ.
Унаслідок обстрілу загинув один мирний мешканець, а ще один отримав поранення. Наразі уточнюється інформація щодо завданих руйнувань, додав Вілкул.
Він також зазначив, що російські армійці всю ніч обстрілювали лінії зіткнення застосовуючи зокрема заборонені фосфорні та касетні боєзапаси.
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- Раніше розвідка Пентагону доповіла про патову ситуацію на сході України. На думку експертів, російський наступ зайшов у глухий кут.