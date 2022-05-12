Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його даними, близько 7:00 з систем РСЗВ окупанти відкрили вогонь по місту Зеленодольськ.

Унаслідок обстрілу загинув один мирний мешканець, а ще один отримав поранення. Наразі уточнюється інформація щодо завданих руйнувань, додав Вілкул.

Він також зазначив, що російські армійці всю ніч обстрілювали лінії зіткнення застосовуючи зокрема заборонені фосфорні та касетні боєзапаси.