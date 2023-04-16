Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, росіяни здійснили удар з зенітно-ракетної системи С-300.

В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження. Стосовно інших постраждалих не повідомлялося.

Через нічний обстріл у Снігурівці пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки.

У Миколаєві, Миколаївському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

В Офісі генерального прокурора додали, що у Великодню ніч росіяни випустили по мирному населенню Снігурівки близько 10 ракет С-300. Внаслідок обстрілу загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). На місці ракетного удару події працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, криміналісти та вибухотехніки.