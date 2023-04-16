На наступний ранок після російського ракетного удару по житловому будинку у Слов'янську під завалами можуть перебувати чотири людини.

Про це повідомило ДСНС.

У п’ятиповерховому будинку тривають аварійно-рятувальні роботи. Росіяни здійснили по ньому атаку 15 квітня близько 16:00.

Рятувальники вже врятували дві людини, тіла ще шести знайшли під завалами зруйнованого будинку. Внаслідок російського удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.

Серед загиблих — дитина 2020 року народження. Хлопчика знайшли під завалами, але він загинув у машині швидкої медичної допомоги.

Також серед поранених – 14-річна дівчина. Її ушпиталили до лікарні.

За попередніми даними, окупанти застосували ракети С-300. Було пошкоджено 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.