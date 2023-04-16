Про це повідомило ДСНС.
У п’ятиповерховому будинку тривають аварійно-рятувальні роботи. Росіяни здійснили по ньому атаку 15 квітня близько 16:00.
Рятувальники вже врятували дві людини, тіла ще шести знайшли під завалами зруйнованого будинку. Внаслідок російського удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.
Серед загиблих — дитина 2020 року народження. Хлопчика знайшли під завалами, але він загинув у машині швидкої медичної допомоги.
Також серед поранених – 14-річна дівчина. Її ушпиталили до лікарні.
За попередніми даними, окупанти застосували ракети С-300. Було пошкоджено 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.
- 15 квітня одночасно зі Слов’янськом росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.
- Протягом доби 15 квітня противник здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.