Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, за добу внаслідок обстрілу російських армійців загинули троє жителів Торського та один житель Зарічного.

Ще троє мирних мешканців отримали поранення.

Кириленко також повідомив, що у звільнених від російських окупантів Лимані та Святогірську було виявлено тіла 10 вбитих цивільних. З них 5 виявили у Лимані та ще 5 у Святогірську.

Загалом від 24 лютого 2022 року – початку повномасштабного російського вторгнення – внаслідок російських обстрілів загинуло 937 мешканців Донеччини, ще 2323 отримали поранення.

Ці дані – без врахування кількості жертв у Маріуполі та Волновасі.