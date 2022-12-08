Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його даними, окупанти відкривали вогонь по Херсонщині з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.
Унаслідок злочинних дій росіян пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та будинки місцевих мешканців.
Окрім цього, внаслідок обстрілу загинуло двоє мешканців Херсонщини, ще один отримав поранення.
- На Херсонщині 7 грудня, під час проведення стабілізаційних заходів, на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.