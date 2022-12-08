Протягом 7 грудня російські армійці 30 разів відкривали вогонь по Херсонській області. Як наслідок - двоє загиблих та один поранений серед мирних мешканців.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, окупанти відкривали вогонь по Херсонщині з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

Унаслідок злочинних дій росіян пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та будинки місцевих мешканців.

Окрім цього, внаслідок обстрілу загинуло двоє мешканців Херсонщини, ще один отримав поранення.