Минулої доби, 2 грудня, у Донецькій області росіяни вбили одного мирного мешканця. Ще четверо цивільних отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У п’ятницю, 2 грудня, внаслідок обстрілів росіян на Донеччині загинув мирний мешканець Соледара.

Окрім цього, протягом минулої доби російські окупанти поранили двох осіб у Бахмуті та по одній людині у Вугледарі і Кураховому.

Загалом же з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 1236 та поранили 2675 жителів Донецької області.

Очільник Донеччини наголосив, що ці дані не остаточні, адже на даний час неможливо встановити, скількох цивільних росіяни вбили та поранили у Маріуполі і Волновасі.