Температура повітря в Києві в середу, 23 червня, піднялася до рекордних показників.

Про це поінформували в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, за даними спостережень метеостанції, 23 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +27,0°С.

Відтак, стовпчик термометра “повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році”.

Водночас максимальна температура повітря після полудня 23 червня піднялася в Києві до +33,7°С, “перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°С”.

Тобто, було побито 75-річний температурний рекорд.

Це перший температурний рекорд цього літа.

Тим часом синоптик Наталя Діденко спрогнозувала, що сильна спека триватиме щонайменше до вихідних.

За її словами, “п’ятниця в Україні знову буде спекотною”: повітря прогріється до +30 – +36 градусів.

“Проте вже пізнього вечора 25-го червня у західних областях може полити і погриміти – підійде із заходу Європи атмосферний фронт. У Києві завтра… очікується вдень +32 – +35 градусів. Без опадів. Вітер південно-східний, невеликий або помірний. У вихідні в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози. Також послабне спека”, – зазначила Діденко.