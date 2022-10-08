Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Російські армійці щоденно обстрілюють Донецьку область. Щодня внаслідок цих обстрілів гинуть мирні мешканці.

Минулої доби окупанти вбили шістьох цивільних. Йдеться про двох жителів Зарічного, двох жителів Очеретиного та по одному мешканцю Бахмута і Павлівки.

Окрім цього, ще 9 тіл вбитих українців було виявлено у нещодавно звільнених населених пунктах. Шість тіл виявили у Лимані, два у Святогірську та одне і Яровій: всі вони загинули у час російської окупації.

Також минулої доби внаслідок обстрілів росіян поранення отримали 17 осіб.

Загалом з 24 лютого 2022 року – початку повномасштабного російського вторгнення – на Донеччині було вбито 961 особу, ще 2347 – поранено.

Кириленко уточнив, що вказана кількість загиблих та поранених – без врахування кількості жертв у Маріуполі та Волновасі.