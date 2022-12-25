Про це повідомив Олексій Кулеба у Telegram.
“Напередодні різдвяних свят мав честь зустрітися із Предстоятелем Православної Церкви України, Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм”, — написав він.
За його словами, вони разом порушили питання ситуації в Київській області. Ще вони обговорили міжконфесійні взаємовідносини та гуманітарні проєкти для жителів області. Одним з таких проєктів є “Пункти незламності.
Олексій Кулеба подякував митрополиту Епіфанію за постійну підтримку та допомогу регіону.
“Велика честь отримати від Митрополита орден Архистратига Божого Михаїла І ступеня”, — додав голова Київської ОВА.
Вони разом привітали українців з Різдвом. Олексій Кулеба та Митрополит Епіфаній наголосили, що світло завжди перемагає темряву.
- 25 грудня православні, католики та греко-католики відзначають Різдво Христове. Свято є одним з найважливіших – у цей день святкується народження Ісуса Христа в місті Віфлеєм. #Букви зібрали привітання політиків, військових, волонтерів та громадських діячів.