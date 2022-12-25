Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній та глава військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба провели зустріч. Вони обговорили гуманітарні проєкти для жителів.

Про це повідомив Олексій Кулеба у Telegram.

“Напередодні різдвяних свят мав честь зустрітися із Предстоятелем Православної Церкви України, Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм”, — написав він.

За його словами, вони разом порушили питання ситуації в Київській області. Ще вони обговорили міжконфесійні взаємовідносини та гуманітарні проєкти для жителів області. Одним з таких проєктів є “Пункти незламності.

Олексій Кулеба подякував митрополиту Епіфанію за постійну підтримку та допомогу регіону.

“Велика честь отримати від Митрополита орден Архистратига Божого Михаїла І ступеня”, — додав голова Київської ОВА.

Вони разом привітали українців з Різдвом. Олексій Кулеба та Митрополит Епіфаній наголосили, що світло завжди перемагає темряву.