Про це повідомили на сторінці МЗС Ізраїлю у Facebook.
У відомстві наголосили, що через військові дії в Україні громадяни Ізраїлю повинні утриматись від відвідин Української держави, зокрема і міста Умань і його околиць.
Громадянам Ізраїлю, які вже перебувають в Україні, рекомендовано негайно виїхати за межі Української держави.
“В Україні зберігається небезпека ракетних ударів та повітряних атак по населених пунктах та цивільних об’єктах, зокрема – у центрі та на заході країни. Йдеться про реальну загрозу життю”, – мовиться у заяві МЗС Ізраїлю.
У відомстві нагадали, що в Україні від 24 лютого 2022 року діє воєнний стан, який передбачає обмеження у свободі пересування, посилене патрулювання вулиць та комендантську годину.
У МЗС резюмували, що працівники посольства Ізраїлю не перебувають в Україні на постійній основі, а тому, у разі виникнення проблем, не зможуть оперативно допомогти своїм громадянам.
- Нагадаємо, посольство США у Києві закликало громадян США не в’їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно виїхати, використовуючи приватні наземні транспортні засоби, якщо це безпечно.