Міністерство закордонних справ Ізраїлю звернулось до своїх громадян напередодні святкування Рош ха-Шана, яке зокрема відзначають у місті Умань (Черкаська область). Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, громадян Ізраїлю закликають цьогоріч не відвідувати Україну, а тих, хто вже перебуває тут - негайно виїхати.

Про це повідомили на сторінці МЗС Ізраїлю у Facebook.

У відомстві наголосили, що через військові дії в Україні громадяни Ізраїлю повинні утриматись від відвідин Української держави, зокрема і міста Умань і його околиць.

Громадянам Ізраїлю, які вже перебувають в Україні, рекомендовано негайно виїхати за межі Української держави.

“В Україні зберігається небезпека ракетних ударів та повітряних атак по населених пунктах та цивільних об’єктах, зокрема – у центрі та на заході країни. Йдеться про реальну загрозу життю”, – мовиться у заяві МЗС Ізраїлю.

У відомстві нагадали, що в Україні від 24 лютого 2022 року діє воєнний стан, який передбачає обмеження у свободі пересування, посилене патрулювання вулиць та комендантську годину.

У МЗС резюмували, що працівники посольства Ізраїлю не перебувають в Україні на постійній основі, а тому, у разі виникнення проблем, не зможуть оперативно допомогти своїм громадянам.