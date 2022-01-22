Про це йдеться на сайті МЗС України.

До міністерства закордонних справ України у суботу, 22 січня, викликано амбасадорку Німеччини в Україні Анку Фельдгузен, у з в’язку з категоричною неприйнятністю висловлювань командувача військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма

“До Міністерства закордонних справ України було викликано пані посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анку Фельдгузен. Наголошено на категоричній неприйнятності висловлювань командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО”, – заявили у повідомленні МЗС.

Напередодні командувач ВМС Німеччини на конференції в Індії заявив, що окупований Росією Кримський півострів “для України втрачений і ніколи не повернеться”. Також він сказав, що вступ України до НАТО поки що є неможливим, а Грузії – “нерозумним”, і висловив думку, що Володимир Путін “заслуговує на повагу”.

Між тим сам Кай-Ахім Шенбах написав у Twitter, що висловлене ним на конференції щодо безперспективності повернення Україні Криму є його думкою, а не офіційною позицією міністерства оборони.

“Необережно, неправильно оцінивши ситуацію, я не мав цього робити. У цьому немає нічого поганого, це була явна помилка”,- написав Кай-Ахім Шенбах.