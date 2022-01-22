Про це йдеться на сайті МЗС України.
До міністерства закордонних справ України у суботу, 22 січня, викликано амбасадорку Німеччини в Україні Анку Фельдгузен, у з в’язку з категоричною неприйнятністю висловлювань командувача військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма
“До Міністерства закордонних справ України було викликано пані посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анку Фельдгузен. Наголошено на категоричній неприйнятності висловлювань командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО”, – заявили у повідомленні МЗС.
Напередодні командувач ВМС Німеччини на конференції в Індії заявив, що окупований Росією Кримський півострів “для України втрачений і ніколи не повернеться”. Також він сказав, що вступ України до НАТО поки що є неможливим, а Грузії – “нерозумним”, і висловив думку, що Володимир Путін “заслуговує на повагу”.
Між тим сам Кай-Ахім Шенбах написав у Twitter, що висловлене ним на конференції щодо безперспективності повернення Україні Криму є його думкою, а не офіційною позицією міністерства оборони.
“Необережно, неправильно оцінивши ситуацію, я не мав цього робити. У цьому немає нічого поганого, це була явна помилка”,- написав Кай-Ахім Шенбах.
Unbedacht, fehleingeschätzt in der Situation, hätte ich das so nicht tun dürfen. Da gibt es nichts zu deuteln, das war ein klarer Fehler. @BMVg_Bundeswehr #deutschemarine https://t.co/rJhoKqGYUy
— chiefdeunavy (@chiefdeunavy) January 22, 2022
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН, зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок щодо схвалення Берліном постачання зброї в Україну на тлі загрози військової ескалації РФ.
- 15 грудня 2021 року новообраний канцлер Німеччини заявив нижній палаті Бундестагу, що усі з великою стурбованістю спостерігають за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні – заявив, що вторгнення Росії в Україну буде дорого коштувати.
- При цьому, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у грудні 2021 року заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні, бо це “не призведе до деескалації конфлікту”.