На 92 році життя померла легендарна українська гімнастка, Герой України, членкиня Виконкому НОК України, заслужена тренерка України Альбіна Миколаївна Дерюгіна.

Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

У НОК нагадали, що Альбіна Дерюгіна почала займатись художньою гімнастикою ще на початку зародження цього виду спорту. Саме її вважають основоположницею художньої гімнастики в Україні.

За довгі роки роботи Альбіна Дерюгіна виховала чимало гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, були переможницями на чемпіонатах світу та Європи.

“Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дає змогу виводити на п’єдестал пошани все нові й нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи художньої гімнастики. Від імені усієї олімпійської родини висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, колегам та вихованкам Альбіни Миколаївни. Світла та добра памʼять”, – наголосили у НОК.

ДОВІДКА: Альбіна Дерюгіна народилась 16 березня 1932 року у Макіївці на Донеччині.

Навчалась у Дніпропетровському технікумі фізичної культури та Київському інституті фізичної культури.

Працювала тренеркою у Київському політехнічному інституті, в ДСС “Спартак”. З 1986 – президентка Федерації художньої гімнастики.

За роки роботи тренером (спочатку збірної СРСР, потім збірної України) Дерюгіна виховала низку олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи. Серед них: Ольга Щеголева, Ольга Плохова, Вікторія Сірих, Людмила Євтушенко, Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Еліна Хозлу, Тамара Єрофеєва, Ганна Безсонова, Наталія Годунко, Ганна Різатдінова.

У Києві Альбіна Дерюгіна організувала школу художньої гімнастики “Школа Дерюгіних”, яка набула світової популярності і працює під управлінням Альбіни та Ірини Дерюгіних.

Серед її нагород – звання “Герой України” із врученням ордена Держави, орден “За заслуги” II ступеня, почесна відзнака президента України, орден княгині Ольги II ступеня, орден княгині Ольги III ступеня.