30 травня на адміністративному кордоні з анексованим Кримом, в районі півострова Чонгар, викрали українського військового.

Про це у Facebook повідомляє Військова служба правопорядку у Збройних силах України.

Військовослужбовець ніс службу на спостережному посту. Близько п’ятої години ранку в суботу, 30 травня, його не знайшли на місці. Після чого почалися пошуки зниклого. Однак вони не дали результатів. На телефонні дзвінки військовий також не відповідав.

“Неподалік спостережного посту були виявлені сліди боротьби з невідомими особами”, – повідомили в Службі.

До сих пір не встановлено, де може перебувати викрадений військовий. Інформацію передали правоохоронцям.