На КПВВ Каланчак, що на адмінмежі із анексованим Кримом, утворилася величезна черга в бік материкової України.

Про це у Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, в черзі з боку анексованого півострова перебувають близько 300 осіб, проте кількість людей постійно зростає.

“Причина — вчорашнє (8 серпня) рішення Кабміну України про тимчасові обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованого Криму. Люди, які в’їхали у Крим із материкової частини України, як і жителі Криму, які збиралися у справах відвідати материк, бояться опинитися закупореними в Криму”, – написав Рефат Чубаров.