Про це у Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
За його словами, в черзі з боку анексованого півострова перебувають близько 300 осіб, проте кількість людей постійно зростає.
“Причина — вчорашнє (8 серпня) рішення Кабміну України про тимчасові обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованого Криму. Люди, які в’їхали у Крим із материкової частини України, як і жителі Криму, які збиралися у справах відвідати материк, бояться опинитися закупореними в Криму”, – написав Рефат Чубаров.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї.