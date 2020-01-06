На українського активіста Леоніда Овчаренко, якого жорстко затримали в Києві за питання "чий Крим" нападав молодик, який раніше працював в цирку.

Особисті акаунти нападника були опубліковані користувачами Facebook в коментарях під публікацією відео нападу .

Його резюме можна побачити на популярному ресурсі для пошуку роботи work.ua.

Зокрема, в резюме Толмачова Микити Олександровича зазначено, що йому було 22 роки.

Хлопець шукає роботу аніматором.У резюме зазначено, що Толмачов має 10 місяців досвіду роботи в цирку “Кобзов“.