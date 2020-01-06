Особисті акаунти нападника були опубліковані користувачами Facebook в коментарях під публікацією відео нападу.
Його резюме можна побачити на популярному ресурсі для пошуку роботи work.ua.
Зокрема, в резюме Толмачова Микити Олександровича зазначено, що йому було 22 роки.
Хлопець шукає роботу аніматором.У резюме зазначено, що Толмачов має 10 місяців досвіду роботи в цирку “Кобзов“.
- Раніше повідомлялося, що в Києві був жорстко затриманий поліцією активіст організації “Відсіч“ Леонід Овчаренко за питання російській блогерці про те, “чий Крим“.